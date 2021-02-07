شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| الصحة تستأنف إعطاء لقاح "كورونا" منتصف الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • وصول الجرعات خلال أيام

علمت "اليوم" أن وزارة الصحة ستأتنف إعادة إعطاء لقاح كورونا كوفيد 19 ، في منتصف الشهر الجاري ، ومن المتوقع وصول جرعات اللقاح ، خلال أيام.

وكانت وزارة الصحة أعلنت قبل نحو 3 اسابيع إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح (فايزر)؛ وذلك لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، نظرًا لتأخر التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح من قِبل الشركة المنتجة للقاح، بسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وأكدت (الصحة) استمرار تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر مراكز اللقاح المختلفة، مضيفة أنها ستواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح (كورونا)، والتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح (كورونا) لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار فيروس كورونا.