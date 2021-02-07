تطبيق توكلنا شرط دخول رئاسة الحرمين وجميع مرافقها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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اشترطت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفعيل تطبيق توكلنا للدخول إلى مقر الرئاسة بمكة المكرمة، ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وجميع المرافق التابعة للرئاسة العامة، ومحاسبة المقصرين في التقيد بالإجراءات الاحترازية.

تفعيل تطبيق توكلنا وتشديد الإجراءات

وشدد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين ومقر الرئاسة ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي ومرافقهما وبخصوص الإدارة العامة للأمن والسلامة باتباع الأمن الصحي والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من وجود تطبيق توكلنا في الهواتف المحمولة، قبل دخول مبنى الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لها.

التحذير من التهاون

وأكد معاليه أن التوجيهات الصحية تحذر من عملية التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع ضرورة التقيد بما تصدره الجهات المسؤولة، فالمحافظة على سلامة وصحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة مسؤولية عظيمة في ظل ما توفره القيادة الرشيدة -أيدها الله.

تحويل الاجتماعات والمناسبات عن بعد

وكان الرئيس العام، وجه أمس بتحويل جميع الاجتماعات والفعاليات والبرامج (عن بعد)، وذلك في إدارات الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لهما.

وشدد الشيخ السديس على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن يبذل الجميع أقصى الجهود في اتباع التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة في مكافحة فايروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، للإسهام في الحد والوقاية من تفشي هذه الجائحة.

كما وجه بتطبيق الأنظمة بحق من لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد من منسوبي الرئاسة والوكالة.

