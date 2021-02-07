وظائف خالية في جامعة نجران بنظام العقود

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أعلنت جامعة نجران اليوم، عن حاجتها للتعاون مع الكفاءات السعودية المؤهلة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في تخصص الطب النفسي (رجال ونساء) للفصل الدراسي من العام الحالي 1442هـ الحاصلين على شهادة زمالة الهيئة السعودية في تخصص الطب النفسي أو ما يعادلها، وذلك بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب.

التقديم على وظائف جامعة نجران

وبينت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس القادم، داعيةً المتقدمين للاطلاع على الشروط المطلوبة للتقدم على العقود من خلال موقعها الإلكتروني https://medicine.nu.edu.sa/216، وإرسال المستندات المطلوبة على إيميل كلية الطب [email protected]

شروط وظائف جامعة نجران

وقالت الجامعة إن الشروط المطلوبة للتقدم على العقود تتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدمـ/ـة سعودي الجنسية. أن يكون حاصلًا على شهادة زمالة الهيئة السعودية في تخصص الطب النفسي أو ما يعادلها من جامعة غير سعودية معترف بها. إحضار معادلة الشهادة إذا كانت من جامعة غير سعودية. أن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وتخصص الدكتوراه في الطب النفسي. الأفضلية في الترشيح لمن لديه إنتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في المجلات العلمية المحكمة. أن يحقق الشروط الخاصة بالكلية. أن تكون شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول. إرفاق مشهد إجازة معتمد من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي/الخاص.

المستندات المطلوبة

وأضافت جامعة نجران أنه يلتزم المتقدمون بتوفير المستندات المطلوبة الآتية:-

1-صورة مصدقة من الشهادات (البكالوريوس- الماجستير إن وجدت- الزمالة / الدكتوراه)، وصور معتمدة من المعادلات (في حال أن كان المؤهل من خارج المملكة).

2-صورة من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي.

3- صورة الهوية الوطنية سارية التاريخ.

4- رفع كامل المستندات المطلوبة عبر إيميل كلية الطب [email protected] وسيتم استبعاد الطلبات الناقصة وتعدّ لاغية

(لا تقبل المستندات مناولة).

5- التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة لما هو معلن.

*ملاحظة هامة:-

-التعاون هو عقد مؤقت.

-قبول الطلب لا يعني بالضرورة الاستعانة الفورية أو التوظيف لاحقًا.

