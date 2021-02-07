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شكرا لقرائتكم الإطاحة بعصابة لتزييف العملة بحوزتهم 143 ألف ريال مزيفة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07
جاء ذلك بعد أن ثبت تورطهم في امتهان المتاجرة في العملات المزيفة حيث ضبط بحوزتهم داخل إحدى الوحدات السكنية بحي مدينة الرياض بمبلغ 143,000 ريال مزيفة وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
الإطاحة بعصابة لتزييف العملة بحوزتهم 143 ألف ريال مزيفة بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على عصابة من أربعة أشخاص امتهنت تزييف العملة داخل إحدى الوحدات السكنية.
وأوضحت الشرطة، أنه امتدادًا للجهود المبذولة لشرطة منطقة الرياض في مكافحة جرائم تزييف العملة فقد تمكنت الجهات المختصة من القبض على أربعة أشخاص ثلاثة مواطنين وسوداني الجنسية.
جاء ذلك بعد أن ثبت تورطهم في امتهان المتاجرة في العملات المزيفة حيث ضبط بحوزتهم داخل إحدى الوحدات السكنية بحي مدينة الرياض بمبلغ 143,000 ريال مزيفة وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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