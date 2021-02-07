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الإطاحة بعصابة لتزييف العملة بحوزتهم 143 ألف ريال مزيفة بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

الإطاحة بعصابة لتزييف العملة بحوزتهم 143 ألف ريال مزيفة بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على عصابة من أربعة أشخاص امتهنت تزييف العملة داخل إحدى الوحدات السكنية.

وأوضحت الشرطة، أنه امتدادًا للجهود المبذولة لشرطة منطقة الرياض في مكافحة جرائم تزييف العملة فقد تمكنت الجهات المختصة من القبض على أربعة أشخاص ثلاثة مواطنين وسوداني الجنسية.

جاء ذلك بعد أن ثبت تورطهم في امتهان المتاجرة في العملات المزيفة حيث ضبط بحوزتهم داخل إحدى الوحدات السكنية بحي مدينة الرياض بمبلغ 143,000 ريال مزيفة وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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