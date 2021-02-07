السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير تعليم المنطقة



جيزان 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير تعليم المنطقة الدكتور إبراهيم أبوهادي.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل عن خطط الإدارة وإستراتيجيتها المعدة للاستمرار في العملية التعليمية عن بعد خلال فترة جائحة

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر.

// انتهى //

14:44ت م

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جيزان 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، مدير تعليم المنطقة الدكتور إبراهيم أبوهادي.واستمع سموه خلال اللقاء لشرح مفصل عن خطط الإدارة وإستراتيجيتها المعدة للاستمرار في العملية التعليمية عن بعد خلال فترة جائحة كورونا ، بما يضمن سير العمل وفق الآليات المعدة لذلك، إضافة للإنجازات التي حققها الطلاب والطالبات ومنسوبو التعليم خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أهمية تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء وبنات المنطقة.حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر.// انتهى //14:44ت م0072

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