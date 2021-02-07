السعودية اليوم / المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي يزور مجمع الفقه الإسلامي



جدة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

زار المندوب الدائم للمملكة العربية

وخلال الزيارة استعرض أمين عام المجمع الدكتور قطب سانو الخطة الإستراتيجية الخمسية للمجمع التي تتضمن ضبطا لرؤية المجمع، وتحديدا لرسالته، وتفصيلا لأهدافه، ووسائله، وصياغة واضحة لأهم الأنشطة والبرامج التي سينظمها خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكداً حرص الأمانة العامة للمجمع على تعزيز علاقات التعاون الوثيق والتواصل الدائم بين المجمع والمؤسسات العلمية الرائدة بالمملكة.

فيما أشاد الدكتور السحيباني بالجهود التي يقوم بها المجمع في ظل التحديات الحالية التي يواجهها العالم الإسلامي، معرباً عن تطلعات الدول الأعضاء بالمنظمة في أن يواصل المجمع دوره ومسيرته التي تحظى بعناية ودعم الدول الأعضاء وبخاصة المملكة رئيس القمة الإسلامية التي تؤكد حرصها الحثيث على كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظمة وأجهزتها وتحقيق رفاهية الشعوب الإسلامية وازدهارها.

// انتهى //

14:43ت م

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جدة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسزار المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة.وخلال الزيارة استعرض أمين عام المجمع الدكتور قطب سانو الخطة الإستراتيجية الخمسية للمجمع التي تتضمن ضبطا لرؤية المجمع، وتحديدا لرسالته، وتفصيلا لأهدافه، ووسائله، وصياغة واضحة لأهم الأنشطة والبرامج التي سينظمها خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكداً حرص الأمانة العامة للمجمع على تعزيز علاقات التعاون الوثيق والتواصل الدائم بين المجمع والمؤسسات العلمية الرائدة بالمملكة.فيما أشاد الدكتور السحيباني بالجهود التي يقوم بها المجمع في ظل التحديات الحالية التي يواجهها العالم الإسلامي، معرباً عن تطلعات الدول الأعضاء بالمنظمة في أن يواصل المجمع دوره ومسيرته التي تحظى بعناية ودعم الدول الأعضاء وبخاصة المملكة رئيس القمة الإسلامية التي تؤكد حرصها الحثيث على كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظمة وأجهزتها وتحقيق رفاهية الشعوب الإسلامية وازدهارها.// انتهى //14:43ت م0070

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