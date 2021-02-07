السعودية اليوم / باكستان تسجل 1346 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1346 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 1542 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 510242 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11967 حالة وفاة.

// انتهى //

14:42ت م

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إسلام آباد 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1346 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 554474 حالة، منها 32265 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بأنه تم تسجيل 1542 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 510242 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 53 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11967 حالة وفاة.// انتهى //14:42ت م0069

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