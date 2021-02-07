السعودية اليوم / سمو محافظ الأحساء يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة



الأحساء 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

قلّد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم، مدير مرور محافظة الأحساء العميد صالح بن عبدالرحمن القاسم رتبته الجديدة "عميد" بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وهنأ سموه، العميد القاسم بهذه الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

بدوره أعرب مدير مرور محافظة الأحساء عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للقيادة الرشيدة بالثقة الكريمة بالترقية، معرباً عن شكره لسمو محافظ الأحساء على تقليده رتبته الجديدة، والتي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

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14:38ت م

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