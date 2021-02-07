السعودية اليوم / اعتماد استخدام تطبيق توكلنا للدخول لمقار رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي



مكة المكرمة 25 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 7 فبراير 2021م واس

اشترطت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تفعيل تطبيق "توكلنا " للدخول إلى مقر الرئاسة بمكة المكرمة، ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وجميع المرافق التابعة للرئاسة العامة، ومحاسبة المقصرين في التقيد بالاجراءات الاحترازية.

وشدد معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين ومقر الرئاسة ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي ومرافقهما وبخصوص الإدارة العامة للأمن والسلامة باتباع الأمن الصحي والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من وجود تطبيق توكلنا في الهواتف المحمولة، قبل دخول مبنى الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لها.

وأكد معاليه أن التوجيهات الصحية تحذر من عملية التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع ضرورة التقيد بما تصدره الجهات المسؤولة، فالمحافظة على سلامة وصحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة مسؤولية عظيمة في ظل ما توفره القيادة الرشيدة -أيدها الله- .

// انتهى //

14:16ت م

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