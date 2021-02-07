السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تقدم خدماتها في أكثر من عشرة مواقع



مكة المكرمة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للرجال والنساء في ستة مواقع بالمنطقة.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للنساء في محافظة الليث لمدة أسبوع , فيما تقدم خدماتها للرجال في محافظة الكامل, ومحافظة ميسان, ومركز قيا, وللنساء في مركز التأهيل الشامل بمحافظة الطائف, بينما تقدم الخدمة للنساء يوم الاثنين في مستشفى الملك عبدالله بجدة , وذلك لمدة يومين لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة بتقديم خدماتها في خمسة مواقع بالمنطقة.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم الأحد تقديم خدماتها للنساء في مركز اليتمه, ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في سجن المدينة المنورة العام , فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز ابيار الماشي , ويوم الاربعاء تقدم الخدمة للنساء في مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة, فيما تختتم الوحدة المتنقلة زيارتها بتقديم الخدمة للرجال في دار الرعاية بالمدينة المنورة, وذلك لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة , ومبادرة " موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

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14:11ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.