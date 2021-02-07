السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تغلق 38 منشأة وتغرم 29 أخرى غير ملتزمة بالبروتوكولات الاحترازية



مكة المكرمة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 38 منشأة تجارية وأصدرت غرامات على 29 منشأة أخرى؛ لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبد الله الزايدي، أن الأمانة قامت بتكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمحافظة على الصحة العامة.

وأشار إلى أنه إلى أنه تم تطهير 25 موقعاً، بمشاركة 85 مراقباً ومراقبة، ومتابعة رؤساء البلديات لتطبيق البروتكولات في الأنشطة التجارية والكشف عن المخالفات الصحية، مشدداً على تكثيف الجولات الرقابية من قبل مراقبي البلديات على جميع المنشآت، وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم.

// انتهى //

14:11ت م

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مكة المكرمة 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة العاصمة المقدسة 38 منشأة تجارية وأصدرت غرامات على 29 منشأة أخرى؛ لعدم التزامها بالبروتوكولات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك بمتابعة من قبل رؤساء البلديات الفرعية وإشراف من وكيل الأمين للبلديات.وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبد الله الزايدي، أن الأمانة قامت بتكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمحافظة على الصحة العامة.وأشار إلى أنه إلى أنه تم تطهير 25 موقعاً، بمشاركة 85 مراقباً ومراقبة، ومتابعة رؤساء البلديات لتطبيق البروتكولات في الأنشطة التجارية والكشف عن المخالفات الصحية، مشدداً على تكثيف الجولات الرقابية من قبل مراقبي البلديات على جميع المنشآت، وذلك حرصاً على كل ما يمسُ صحة المواطن والمقيم.// انتهى //14:11ت م0065

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.