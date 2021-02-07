السعودية اليوم / عقد الاجتماع السادس لفريق عمل الإعلام العسكري للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون



الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

عقد فريق عمل الإعلام العسكري للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون اليوم , اجتماعه السادس، عبر الاتصال المرئي.

وضم الاجتماع وفوداً من مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من النقاط المتعلقة بالتعاون الإعلامي العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، إضافةً إلى مناقشة مجموعة من التقارير والدراسات في مجال الإعلام العسكري المقدمة من قبل الجهات المعنية في القوات المسلحة بدول المجلس.

وتسعى مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون من خلال هذه الاجتماعات إلى تفعيل آلية الإعلام العسكري ضمن إطار إعلامي موحد للقوات المسلحة في دول

كما يأتي هذا الاجتماع في إطار مسيرة التكامل العسكري الوثيق بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون ، ولما يمثله الإعلام العسكري كجانب مهم من جوانب التكامل العسكري الخليجي المشترك.

// انتهى //

14:09ت م

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الرياض 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسعقد فريق عمل الإعلام العسكري للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون اليوم , اجتماعه السادس، عبر الاتصال المرئي.وضم الاجتماع وفوداً من مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.وتم خلال الاجتماع بحث عدد من النقاط المتعلقة بالتعاون الإعلامي العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، إضافةً إلى مناقشة مجموعة من التقارير والدراسات في مجال الإعلام العسكري المقدمة من قبل الجهات المعنية في القوات المسلحة بدول المجلس.وتسعى مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون من خلال هذه الاجتماعات إلى تفعيل آلية الإعلام العسكري ضمن إطار إعلامي موحد للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي كما يأتي هذا الاجتماع في إطار مسيرة التكامل العسكري الوثيق بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون ، ولما يمثله الإعلام العسكري كجانب مهم من جوانب التكامل العسكري الخليجي المشترك.// انتهى //14:09ت م0064

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