السعودية اليوم / جامعة نجران تعلن عن وظائف بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب



نجران 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واس

أعلنت جامعة نجران اليوم، عن حاجتها للتعاون مع الكفاءات

وبينت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس القادم، داعيةً المتقدمين للاطلاع على الشروط المطلوبة للتقدم على العقود من خلال موقعها الإلكتروني https://medicine.nu.edu.sa/216، وإرسال المستندات المطلوبة على ايميل كلية الطب

// انتهى //

13:54ت م

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نجران 25 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 07 فبراير 2021 م واسأعلنت جامعة نجران اليوم، عن حاجتها للتعاون مع الكفاءات السعودية المؤهلة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في تخصص الطب النفسي (رجال ونساء) للفصل الدراسي من العام الحالي 1442هـ الحاصلين على شهادة زمالة الهيئة السعودية في تخصص الطب النفسي أو ما يعادلها، وذلك بنظام العقود المؤقتة بكلية الطب.وبينت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ من يوم غدٍ الاثنين وحتى الخميس القادم، داعيةً المتقدمين للاطلاع على الشروط المطلوبة للتقدم على العقود من خلال موقعها الإلكتروني https://medicine.nu.edu.sa/216، وإرسال المستندات المطلوبة على ايميل كلية الطب [email protected] // انتهى //13:54ت م0060

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.