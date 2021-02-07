السعودية | سمو أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية للتوعية الصحية “حياتنا” الدكتور عاطف بن محمد سرور وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع سموه إلى شرح عن الجمعية وأهدافها ودورها في تعزيز نمط الحياة الصحي للمجتمع وتسعى الجمعية لمواكبة التغيرات المعاصرة والتي تتطلب التوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030 والاحتياجات التنموية للمجتمع وفق استراتيجيات التنمية الوطنية.

من جهته ثمن سموه دور الجمعية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.