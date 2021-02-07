السعودية | “عقارات الدولة” تطرح منافستين على مشروعين بمكة المكرمة والمدينة المنورة

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طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة منافستين أمام بيوت الخبرة والمطوّرين العقاريين بكلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتتمحور المنافسة الأولى حول “إعداد المخطط العام ودراسة الاستخدام الأعلى والأفضل للأرض الواقعة خلف أبراج وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة”، فيما جاءت المنافسة الثانية على “خدمات تصميم المخطط العام للأرض الواقعة بالمدينة المنورة على طريق الملك عبدالله لتكون مقراً لبعض الجهات الحكومية ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة”

وأوضحت الهيئة أنّ آخر موعد للتقديم هو ظهر يوم 6 / 7 / 1442هـ الموافق 18 / 2 / 2021م، على أن يتم تسليم العروض إلكترونياً عبر منصة اعتماد تحت الرقم: 210239308045 لمشروع مكة المكرمة وبالإمكان التواصل بشأنه مع إدارة المشتريات على رقم الهاتف: 0114437868، فيما تم إدراج مشروع المدينة المنورة تحت الرقم: 210239308079، والتواصل حوله بالاتصال على إدارة المشتريات بالهيئة عبر رقم الهاتف: 0114437869.