السعودية | تكثيف الجولات الرقابية لرصد مخالفات الإجراءات الاحترازية في المراكز التجارية بالرياض

المناطق - الرياض

نفذت “صحة الرياض” ، بالتعاون مع “أمانة الرياض” و “الجهات الأمنية” ، جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، لرصد مخالفات التدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا كوفيد 19″ ، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم الالتزام بطلب إبراز تطبيق ” توكلنا “؛ وذلك تطبيقاً للبروتوكولات الوقائية الصحية .

ويأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازاية الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت “صحةالرياض” ، أن الجولات الرقابية التي تم تكثيفها لمراقبة مستوى الالتزام ورفع الوعي ، وضبط اي مخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا سواء على الافراد او المنشآت، ولفتت أن المخالفات تضمّنت الازدحام داخل المنشأة، ومخالفة عدم الالتزام بلبس الكمام وكافة الإجراءات الوقائية الصحية.

ودعت كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، مثل التزاحم والتكدس، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية التي من ضمنها قياس درجة الحرارة ولبس الكمامة وإبراز تطبيق توكلنا، أو عدم التباعد الآمن اثناء التسوق، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (937)؛ للحد من انتشار هذا الوباء ، ولسلامة الجميع.