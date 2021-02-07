فيديو.. مقلب تمثيلي ينتهي بموت البطل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تحقق الشرطة في ولاية تينيسي في قضية قتل، راح ضحيتها تيموثي ويلكس، بطل مقلب تمثيلي بعد أن نفذ مشهدًا عبارة عن تمثيل لسطو مسلح، وحين لم يستوعب الأشخاص فعلته أطلقوا عليه النار.

مقلب سطو مسلح

وأراد تيموثي، 20 عامًا، تصوير مقطع الفيديو لتحقيق مشاهدات عالية عبر قناته على منصة يوتيوب، وخلص تفكيره إلى تمثيل جريمة سطو مسلح، وعلى ذلك، اقترب من مجموعة من الأشخاص، بسكاكين وأسلحة بيضاء.

وحين لم يدرك ديفيد ستارنز جونيور، 23 عامًا، أن ما أمامه كان مزحة ثقيلة، أطلق النار على الفور وقتله.

واستجابت شرطة ناشفيل عن بلاغ إطلاق النار، واعترف ديفيد ستارنز بفعلته، وفي الوقت نفسه أخبر الشهود المحققين أن ويلكس وصديق لهما كانا يشاركان في مقلب تمثيلي لعملية سطو.

وقال ستارنز إنه لم يكن على علم بالمزحة وأطلق النار على ويلكس للدفاع عن نفسه والأشخاص الذين كان معهم، وعلى ذلك لم يتم توجيه أي تهم له.

العنف في الولايات المتحدة

ويُذكر أن عنف السلاح في الولايات المتحدة يتسبب في سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى سنويًا، وفي عام 2018، وهو آخر عام تتوفر فيه هذا النوع من البيانات، تُوفي 38390 شخصًا بسلاح ناري.

وقد توفي نحو 1.4 مليون شخص بسبب الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بين عامي 1968 و 2011، ويشمل هذا العدد جميع الوفيات الناتجة عن سلاح ناري، بما في ذلك حالات الانتحار والقتل والحوادث.