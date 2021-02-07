شرطة الخفجي تضبط شخصًا نشر عبارات جنسية خادشة للحياء عبر تويتر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الخفجي

تمكنت شرطة محافظة الخفجي من ضبط شخص قام بكتابة بعض الإيحاءات الجنسية والعبارات الخادشة للحياء عبر موقع تويتر.

وأوضحت الشرطة أن الجهات المختصة رصدت عبر وسم متداول بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أحد الأشخاص قام بكتابة بعض الإيحاءات الجنسية والعبارات الخادشة للحياء وحيازته للمسكر والمجاهرة بذلك وتوثيقه ونشره.

وأضافت أنها تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر حيث أقر بما نسب إليه وتم توقيفه وإحالته لفرع النيابة العامة.



