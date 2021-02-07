الزعاق: نعيش أول موسم العقارب اعتدالًا وهجمات برد مباغتة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن أمس السبت كان أول موسم العقارب، وهو مرحلة الربيع الممتع، مضيفًا: “الأصل في هذا الموسم الاعتدال؛ لكنه لا يخلو من هجمات برد مباغتة”.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”: إن الربيع ينقسم إلى ثلاثة أقسام (بارد، ومعتدل، وحار)، والعقارب تحتوي هذه الموجات الثلاث، والأولى تُسمى “السم”؛ لأن بردها يقتل مثل السم، والثانية تُسمى “الدم”؛ لأن بردها يدمي ولا يقتل، والأخيرة تُسمى “الدسم”؛ لأن حرارتها تزيل الدسم.

وتابع: “في هذا الموسم أي موسم العقارب تنتعش النباتات والطيور، ويتمدد الربيع، وتتكوّن فيه السحب الممطرة التي تجمع بين الغزارة والعمومية في أوله، مضيفًا “في نهايته نبدأ نحسّ بالبوادر الصيفية بالنهار”؛ علمًا بأن مدته 39 يومًا”.

وختم الدكتور خالد الزعاق بقوله: “سُميت بهذا؛ لأن بردها يأتي بغتة مثلما تفعل العقارب، والأصل أن يغلب عليها الاعتدال؛ لكنها لا تخلو من هجمات برد مباغتة، وفي نهاية هذا الموسم تكثر الأمطار الصيفية الغزيرة التي تكون في بعض المناطق”.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

