إغلاق 25 منشآه مخالفة لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية بالطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الطائف

أغلقت أمانة الطائف خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية أكثر من 25 نشاطاً تجارياً مخالفاً لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورنا المستجد كوفيد -19، وشملت الإغلاقات مطاعم ومحال تموينات ومخابز، وعربات فود ترك، وكافيهات، وبوفيهات، وأنشطة تجارية مختلفة.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، على مدار اليوم بفترات صباحية ومسائية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأسواق

وتابعت الفرق الميدانية مدى توفير الأنشطة التجارية لوسائل الوقاية اللازمة وتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي وملصقات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة للزوار، وتقيد المطاعم بإغلاق الجلسات الداخلية واقتصارها على تقديم الأطعمة للطلبات الخارجية.

كما نفذت الفرق الميدانية حملات رقابية مشتركة مع الجهات المختصة لمتابعة تطبيق الإجراءات بالأسواق والمجمعات التجارية.

وعملت الفرق الرقابية على رصد الملاحظات وتصحيحها بشكل فوري.



