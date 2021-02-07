البيت الأبيض: بايدن ليس له القول الفصل في هذا الأمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن يكون له القول الفصل بشأن ما إذا كان دونالد ترامب يمكنه تلقي إحاطة استخباراتية بعد الآن أم لا، وذلك بعد أن صرح الرئيس الديمقراطي بأن سلوك ترامب غير منتظم وقد يخطأ ويقول شيئًا ما.

خطوة غير مسبوقة من بايدن

وكان قد اتخذ بايدن خطوة غير مسبوقة هدفها منع ترامب من الوصول إلى المعلومات السرية التي يحق له الوصول إليها حتى بعد تركه منصبه، حيث قال في مقابلة مع قناة سي بي إس، إنه لا يعتقد أن ترامب يجب أن يتلقى إحاطة استخباراتية مشيرًا إلى السلوك غير المنتظم من قِبل الرئيس السابق.

وتابع: أُفضل ألا أتكهن بصوت عالٍ بشأن مخاوفي حول ما إذا سُمح لترامب بالوصول إلى المعلومات الحساسة للغاية، وأعتقد أنه لا داعي له للمشاركة الآن بعد أن ترك منصبه.

وأضاف: ليست هناك حاجة له ​​للحصول على الإحاطة الاستخباراتية، ما قيمة إعطائها إياه على أي حال؟ ما هو تأثيره على الإطلاق، ناهيك عن أنه قد ينزلق ويقول شيئًا ما؟

القرار النهائي لفريق الاستخباراتي

وفسرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قراره قائلة: كان الرئيس يعبر عن قلقه، وسيترك القرار النهائي لفريق استخباراته، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وليس من الواضح متى سيتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن هذه المسألة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويُذكر أنه من المألوف منح الرؤساء السابقين إحاطات استخباراتية روتينية وإمكانية الوصول إلى معلومات سرية بمجرد مغادرتهم مناصبهم، لكن هذه المعلومات لن تكون في أعلى المستويات، ويقال إن هذه الخطوة تمكن الرؤساء المنتهية ولايتهم من مواصلة دعم مصالح الأمة، لكن هذا شرف يمنحه احترام الرئيس الجديد لسلفهم، وللإدارة سلطة تقرير السماح للرؤساء السابقين بالوصول أم لا، ولم يقل أي رئيس آخر على الإطلاق لا للسماح باستمرار هذا التقليد، لكن قد يكون ترامب أول حالة لكسر هذا التقليد.