شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "العدل" توضح خطوات حجز موعد عبر بوابة ناجز الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة العدل اليوم الأحد خطوات حجز موعد عبر بوابة ناجز الإلكترونية .
وأكدت وزارة العدل أنه يمكن حجز الموعد لإنجاز خدماتك من خلال اتباع الخطوات التالية :
1- التوجه لبوابة ناجز .
2- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد بنفس بيانات حسابك في أبشر .
3- اختيار خدمة حجز موعد .
4- اختيار حجز موعد جديد .
5- تحديد المنطقة .
6- اختيار مكان الموعد .
7- اختيار القسم أو الدائرة .
8- اختيار الخدمة التي تريد حجز موعد لها .
9- اختيار حجز تلقائي لأقرب موعد متاح .
10- سيم وصول رسالة بالموعد ، وبعدها ستظهر بياناته ، ويجب إبراز الباركود الظاهر لرجل الأمن قبل الدخول للمرفق العدلي .