شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "العدل" توضح خطوات حجز موعد عبر بوابة ناجز الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل اليوم الأحد خطوات حجز موعد عبر بوابة ناجز الإلكترونية .

وأكدت وزارة العدل أنه يمكن حجز الموعد لإنجاز خدماتك من خلال اتباع الخطوات التالية :

1- التوجه لبوابة ناجز .

2- تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد بنفس بيانات حسابك في أبشر .

3- اختيار خدمة حجز موعد .

4- اختيار حجز موعد جديد .

5- تحديد المنطقة .

6- اختيار مكان الموعد .

7- اختيار القسم أو الدائرة .

8- اختيار الخدمة التي تريد حجز موعد لها .

9- اختيار حجز تلقائي لأقرب موعد متاح .

10- سيم وصول رسالة بالموعد ، وبعدها ستظهر بياناته ، ويجب إبراز الباركود الظاهر لرجل الأمن قبل الدخول للمرفق العدلي .