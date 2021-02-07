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بالفيديو.. مواطن يجتمع مع رفاقه لعرض السيارات القديمة أمام الجمهور في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المواطن سليمان المرزوقي أنه عاشق للسيارات الكلاسيكية منذ الصغر، كاشفاً عن تجمع لعرض السيارت القديمة في الرياض.

وذكر، وفقا لـ"العربية" أن أسرته كانت أيضا محبة للسيارات لذلك بدأ في صغره في جمع صور السيارات من المجلات والصحف.

ولفت إلى أنه قبل 6 أعوام قام هو ورفاقه بعقد اجتماع أسبوعي في الرياض لعرض السيارات القديمة أمام الجمهور، مؤكداً أن عدد الحاضرين لهذا الاجتماع أصبح في تزايد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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