شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق توكلنا شرط لدخول مقرات تعليم الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

اشترطت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة تفعيل تطبيق "توكلنا" لدخول منسوبي الإدارة والزوار للمبنى الرئيس، وجميع المباني الإدارية المرتبطة والمدارس؛ استجابةً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني على جميع الإدارات والأقسام، أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات.

وشدد على ضرورة تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمة جميع المراجعين للإدارات التعليمية بالمنطقة، واستمرار توفير الخدمات النوعية التي يحتاجون إليها بكل يسر وسهولة؛ من خلال الاستفادة من المنصات الإلكترونية وتفعيل الجوانب التقنية في إنجاز المهام الوظيفية، مشيراً إلى أهمية تكثيف الجوانب التوعوية الداعمة للإجراءات الاحترازية و تسخير جميع الإمكانات المتوافرة والوسائل الإعلامية المتاحة من خلال إدارة الإعلام والاتصال والحسابات الرسمية للمكاتب والمدارس وتنفيذ الحملات الإعلامية الرامية إلى الإسهام في رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي.