شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق 25 منشآه مخالفة لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

أغلقت أمانة الطائف خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية أكثر من 25 نشاطاً تجارياً مخالفاً لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع اتشار العدوى وفيروس كورنا المستجد كوفيد -19، وشملت الإغلاقات مطاعم ومحال تموينات ومخابز، وعربات فود ترك، وكافيهات، وبوفيهات، وانشطة تجارية مختلفة.

وبينت الأمانة أن الجولات الرقابية نفذتها 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، على مدار اليوم بفترات صباحية ومسائية، وتابعة الفرق الميدانية توفير الأنشطة التجارية لوسائل الوقاية اللازمة وتوفير المعقمات وتطبيق التباعد الاجتماعي وملصقات لبس الكمامة، وقياس درجة الحرار للزوار، وتقيد المطاعم بإغلاق الجلسات الداخلية واقتصراها على تقديم الأطعمة للطلبات الخارجية.

كما نفذت الفرق الميدانية حملات رقابية مشتركة مع الجهات المختصة لمتابعة تطبيق الإجراءات بالأسواق والمجمعات التجارية، وعملت الفرق الرقابية على رصد الملاحظات وتصحيحها بشكل فوري.