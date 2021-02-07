أكثر من 59 ألف مستفيد من خِدْمات عيادات «تطمن» في بيشة

قدَّمت عيادات "تطمن" في بيشة خدماتها لـ 49568 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأوضحت صحة بيشة أنَّ خِدْمات عيادة "تطمن" تُقدم خِدْماتِـهـا من خلال 5 عيادات موزعة على محافظة بيشة، وذلك في كل من "مركز صحي "مخطط 1" 24 ساعة، ومستشفى تبالة العام ومستشفى تثليث العام ومستشفى وادي ترج العام، ومركز صحي البظاظة.

يذكر أنَّ عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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