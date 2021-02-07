الهلال الأحمر يباشر حادث تصادم نتج عنه 9 إصابات في بنبان

باشرت سبع فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، مساء يوم السبت، حادث تصادم، نتج عنه 9 إصابات في بنبان شمال الرياض.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إنَّ غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 15.31 بوجود حادث تصام بين مركبتين في بنبان شمال الرياض، وتمَّ توجيه سبع فرق إسعافية، حيث وصلت أول فرق خلال عشر دقائق وتواجد القائد الميداني بالموقع، وتبيَّن وجود 9 إصابات منها إصابتان خطيرتان، و6 إصابات متوسطة وإصابة طفيفة تم علاجها في الموقع، فيما تمَّ نقل حالتين لمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، وحالتين لمستشفى الملك عبدالله الجامعي، وحالتين لمستشفى السعودي الألماني.

وفي ختام تصريحاته، قال الجلاجل، إنَّ الحادث انتهى عند الساعة 17،52 مؤكدًا على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء مباشرة أو نقل الحالات والحوادث وفسح المجال أمام المسعفين وعدم التجمهر في مواقع الحوادث حتى يقدم المسعفون الخدمات الطبية الطارئة للحالات التي يتمّ مباشرتها.