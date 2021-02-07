المركز الوطني للأرصاد ينبّه إلى هطول أمطار وسحب رعدية على 3 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمن سحبًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيَّن المركز أنَّ الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة)، مشيرًا إلى أنَّها تستمر حتى الساعة الرابعة عصرًا.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، بمنطقة عسير تضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنّ الحالة تشمل (الحرجة– سراة عبيدة - ظهران الجنوب)، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

ونبّه المركز أيضًا، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل (الدائر - الريث – فيفا)، موضحًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع فرصة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة.

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