الموارد البشرية توضح آلية إعادة دعوى «إثبات كيدية التغيب»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية إعادة دعوى «إثبات كيدية التغيب»، بعد حفظها.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، إنَّ إعادة فتح ملف الدعوى ممكن عن طريق الدخول إلى حساب المستفيد في الخدمات الإلكترونية، واختيار أيقونة «دعوى عدم الحضور»، ستظهر له أيقونة «إعادة فتح الدعوى».

جاء ذلك ردًا من «الموارد البشرية» على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «عندي دعوى إثبات كيدية تغيب حفظت ونريد إعادتها لعدم استطاعتي حضور الجلسات (..) فما هي الطريقة المناسبة لذلك؟».

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