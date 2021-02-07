أكثر من 177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران

قدم نظام التعليم- عن بُعد- بجامعة نجران في أسبوعه الثالث من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 177.194 مستخدمًا خلال الفترة من 31 يناير - 4 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم- عن بُعد- بالجامعة، أنَّ عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين ومائة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4103 لوحات نقاش، ونحو 4659 تقييمًا .

واستعرض التقرير تفاصيل 25.084 فصل افتراضي، منها 634 جلسة متزامنة، حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 172.026 حاضرًا، وفيما بلغ عدد الشُّعَب 5784 شعبة، أدارها 1153 أستاذًا، بحضور 20.299 طالب .

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