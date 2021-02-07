شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس التعاون" يرحب بتعيين ليندركنج مبعوثاً لأمريكا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تعيين السفير تيموثي ليندركنج، نائب مساعد وزير الخارجية، مبعوثاً لها إلى اليمن .

وقال : إن القرار يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 .

وأضاف الأمين العام أننا نتطلع للعمل معاً نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن و الاستقرار في المنطقة .