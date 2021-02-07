شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الطائف : ورشة متنقلة لإصلاح أعطال الإسعافات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن رئيس قسم الورشة بإدارة الصيانة العامة بصحة الطائف من تجهيز سيارة لتكون ورشة متنقلة تقوم بإصلاح جميع الأعطال بالمركبات التابعة لصحة الطائف وخاصة سيارات الإسعاف .

وأوضح رئيس قسم الورشة سلمان الزايدي أن الورشة المتنقلة تقوم بتغير زيت السيارة وتعبئة الفريون وتغير قطع الغيار وكذلك تحديد الأعطال عن طريق جهاز كشف الأعطال ، مبينا انه عند تلقي البلاغ عن عطل لاحد سيارات الإسعاف وتحديد العطل نقوم مباشرة بالتحرك لموقع الإسعاف من اجل اصلاح العطل بشكل سريع.

وأشار الزايدي الى ان الورشة المتنقلة تحتوي على قسم لقطع الغيار الأساسية وكذلك ماتور للهواء وجهاز كشف الأعطال وكل ما يتعلق بالخدمات الأساسية التي تحتاجها المركبة .