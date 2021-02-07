شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إصابات جراء حادث تصادم في بنبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • توجيه 7 فرق إسعافية لموقع الحادث وعلاج حالة إصابة طفيفة في الموقع

باشرت سبع فرق اسعافيه تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض مساء يوم السبت حادث تصادم والذي نتج عنه 9 أصابات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل أن غرفه العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 15.31 بوجود حادث تصام بين مركبتان من مواطن متعدد الإصابات بنبان شمال الرياض، وتم توجيه سبع فرق اسعافيه، حيث وصلت أول فرق خلال عشر دقائق وتواجد القائد الميداني بالموقع، وتبين وجود 9 إصابة منها إصابتين خيرة و6 إصابات متوسطة وأصابه طفيفة تم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالتين لمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني وحالتين لمستشفى الملك عبدالله الجامعي وحالتين لمستشفى السعودي الألماني.

وفي الختام قال الجلاجل أن الحدث أنتهى عند الساعة 17،52 مؤكداً على ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية من خلال عدم ملاحقة سيارات الأسعاف اثناء مباشرة او نقل الحالات والحوادث وفسح المجال أم المسعفين وعدم التجمهر في مواقع الحوادث.