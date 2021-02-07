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تقهقر حوثي بمأرب والجيش اليمني يصد هجوما بريا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدت قوات الجيش اليمني، الأحد، لسلسلة هجمات برية عنيفة شنها الحوثيون على المديريات الغربية والجنوبية لمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال مصدر عسكري، لـ"الخليج 365"، إن مواجهات طاحنة اندلعت بين مليشيات الحوثي من جهة والجيش اليمني من جهة أخرى في جبهتي صرواح والجدعان، إثر هجوم بري عسكري للانقلابيين.

وبحسب المصدر، فقد نجح الجيش اليمني ورجال القبائل بفعل الرصد المسبق لتحركات مليشيات الحوثي في صد الهجوم الشرس وتكبيد المتمردين خسائر بشرية ثقيلة، لم تُعرف تفاصيلها على الفور.

وتعرض مسلحو الحوثي لضربات مدفعية من قِبل الجيش اليمني، في جبهة صرواح غربي مدينة مأرب، وسط تحليق مكثف للمقاتلات الحربية لتحالف دعم الشرعية.

ودكّت مدفعية الجيش اليمني 5 تجمعات على الأقل للمتمردين الحوثيين في صرواح وكبدت الانقلابيين عشرات القتلى والجرحى.

  وفي الجبهات الجنوبية، تحتدم معارك شرسة في محوري قريضة ونقم، بجبهة مراد، نجحت خلالها قوات الجيش اليمني والمقاتلون من قبيلة "مراد" من التصدي للهجمات الحوثية وتكبيد الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد. 

وفي الآونة الأخيرة، كبدت غارات التحالف بقيادة ومعارك طاحنة مع الجيش اليمني والقبائل، مليشيات الحوثي الإرهابية خسائر فادحة في مأرب، محور أعنف المواجهات منذ أكثر من عام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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