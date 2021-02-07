قصف صاروخي حوثي على مأرب والتحالف يُسقط مسيرة مفخخة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت مليشيات الحوثي، صباح اليوم الأحد، قصفا صاروخيا استهدف أحياء سكنية في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" بأن دفاعات تحالف دعم الشرعية باليمن، أسقطت طائرة بدون طيار، مفخخة، أطلقها الحوثيون على مأرب.

على صعيد القصف، قال مصدر محلي في مدينة مأرب لـ"الخليج 365"، إن صاروخا يعتقد أنه باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية في مركز المدينة المكتظة بالنازحين.

ولم يتبين حتى اللحظة ما إذا أسفر القصف الحوثي عن خسائر بشرية من عدمها، لكن المصدر نفسه تحدث عن سيارات إسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ في الأحياء الغربية من المحافظة النفطية.

بالتزامن مع ذلك، شهدت المحافظة مواجهات طاحنة بين مليشيات الحوثي من جهة والجيش اليمني من جهة أخرى في جبهتي "صرواح" و"الجدعان" إثر هجوم بري عسكري للانقلابيين.

وبحسب مصدر عسكري ثانٍ، فإن الجيش اليمني نجح بفعل الرصد المسبق لتحركات مليشيات الحوثي في صد الهجوم الشرس وتكبيد المتمردين خسائر بشرية.