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ورشة متنقلة لإصلاح أعطال الإسعافات بصحة الطائف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

ورشة متنقلة لإصلاح أعطال الإسعافات بصحة الطائف

متابعات الخليج 365 - الطائف

تمكن رئيس قسم الورشة بإدارة الصيانة العامة بصحة الطائف من تجهيز سيارة لتكون ورشة متنقلة تقوم بإصلاح جميع الأعطال بالمركبات التابعة لصحة الطائف وخاصة سيارات الإسعاف.

وأوضح رئيس قسم الورشة سلمان الزايدي أن الورشة المتنقلة تقوم بتغير زيت السيارة وتعبئة الفريون وتغير قطع الغيار وكذلك تحديد الأعطال عن طريق جهاز كشف الأعطال.

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وذكر الزايدي أنه عند تلقي البلاغ عن عطل لإحدى سيارات الإسعاف وتحديد العطل نقوم مباشرة بالتحرك لموقع الإسعاف من أجل إصلاح العطل بشكل سريع.

وأشار الزايدي إلى أن الورشة المتنقلة تحتوي على قسم لقطع الغيار الأساسية وكذلك موتور للهواء وكذلك جهاز كشف الأعطال وكل ما يتعلق بالخدمات الأساسية التي تحتاجها المركبة .

الجدير بالذكر أن الورشة المتنقلة تقوم بخدمة جميع المواقع من مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية حيث تبعد بعض المواقع أكثر من  400 كم عن الطائف.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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