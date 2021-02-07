الخطوط الحديدية: تطبيق توكلنا شرط لاستقبال المسافرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، أنه لن يتم استقبال أي مسافرين بدون تطبيق توكلنا ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقالت الخطوط الحديدية، في تغريدة عبر “تويتر”: “حرصاً على صحة وسلامة الجميع، تطبيق توكلنا إلزامي لجميع المسافرين، ونعتذر عن استقبال محطات سار لمن ليس لديه حجز سفر”.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبؤة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.



