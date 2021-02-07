فيديو.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت صحيفة تركية عن تفاصيل مثيرة لاختطاف رجل أعمال قطري وصديقه في منطقة إسكندرونة بمحافظة هاتاي التركية، قبل أن تحررهما الشرطة، وتطيح بالعصابة التي طالبت بفدية كبيرة.

وأوضحت صحيفة “يني شفق” المحلية، أن رجل الأعمال القطري وصديقه زارا المنطقة في 1 فبراير الجاري، وتم اختطافهما واحتجازهما هناك. على إثر ذلك طلب المختطفون المشتبه بهم فدية قدرها 400 ألف دولار أمريكي من عائلة القطري، وبالفعل تسلموا نصف المبلغ.

كما تم تهديد أسرة المختطف بنقله إلى سوريا إذا لم يتم دفع باقي قيمة الفدية بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، وفي هذه الأثناء تم نقل الضحيتين إلى مدينة أضنة.

ولكن بعد سلسلة من التحريات داهمت الشرطة التركية وكر العصابة، وعددهم 9 أشخاص، وألقت القبض على 5 منهم، وحررت المختطفين القطريين، فيما تتواصل الجهود للقبض على الأشخاص الأربعة الآخرين.

