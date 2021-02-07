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الكويت تتجه لإلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-07

الكويت تتجه لإلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة

متابعات الخليج 365 - متابعة

تعتزم الحكومة الكويتية إلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة، وذلك بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي على جميع القادمين إلى البلاد بدءا من 21 فبراير الجاري، وفقاً لما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة.

وقالت مصادر صحية للصحيفة، إن إلغاء قائمة الدول الـ 35 الممنوعة بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي أمر وارد، بشرط توافر الفنادق، وأن يحمل القادمون إقامات سارية المفعول.

ولفتت إلى أن اتصالات ومحاولات من قبل وزارة الصحة الكويتية مع الشركات المنتجة للقاحات، مثل “أكسفورد” و”فايزر”، لتزويد البلاد بكميات أكبر من لقاحاتها، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى للوصول بعدد متلقّي اللقاح إلى 10 آلاف يوميا.

لقاح فايزر ضد

وبينت أن دفعة من لقاح “فايزر” ستصل البلاد الأسبوع المقبل، لكنها استدركت بأن الكميات والدفعات التي ستصل تباعًا ستكون محدودة.

وأوضحت المصادر أن عدد المطعّمين حتى الآن يعتبر قليلا، وتسعى الوزارة إلى تطعيم أكبر عدد، خصوصا في الفترة الحالية مع المخاوف من دخول الفيروس المتحوّر البلاد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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