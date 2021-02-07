شكرا لقرائتكم خبر عن 9 إصابات في حادثة تصادم ببنبان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باشرت سبع فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض مساء أمس حادثة تصادم نتج عنها 9 أصابات.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوجود حادثة تصادم بين مركبتين في بنبان شمال الرياض، وتم توجيه سبع فرق إسعافية، حيث وصلت أول فرق خلال عشر دقائق وتواجد القائد الميداني بالموقع، وتبين وجود 9 إصابات، منها إصابتان خطيرتان و6 إصابات متوسطة، وإصابة طفيفة تم علاجها في الموقع، فيما تم نقل حالتين لمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني وحالتين لمستشفى الملك عبدالله الجامعي وحالتين لمستشفى السعودي الألماني.