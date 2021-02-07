شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتجه الحكومة الكويتية إلى إلغاء قرار حظر دخول مواطني 35 دولة، وذلك بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي على جميع القادمين إلى البلاد بدءاً من 21 فبراير الجاري.

وجاء إلغاء قائمة الدول الـ 35 الممنوعة بعد تطبيق قرار الحجر المؤسسي أمراً وارداً، بشرط توافر الفنادق، وأن يحمل القادمون إقامات سارية المفعول.

وبحسب ما نقلته صحيفة «القبس» الكويتية، فإن اتصالات ومحاولات من قبل وزارة الصحة مع الشركات المنتجة للقاحات، مثل «أكسفورد» و«فايزر»، تمت لتزويد البلاد بكميات أكبر من لقاحاتها، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى للوصول بعدد متلقّيي اللقاح إلى 10 آلاف يومياً.

وبينت أن دفعة من لقاح «فايزر» ستصل البلاد الأسبوع القادم، لكنها استدركت بأن الكميات والدفعات التي ستصل تباعاً ستكون محدودة.

وأوضحت المصادر أن عدد المطعّمين حتى الآن يعتبر قليلاً، وتسعى الوزارة إلى تطعيم أكبر عدد، خصوصا في الفترة الحالية مع المخاوف من دخول الفايروس المتحوّر البلاد.