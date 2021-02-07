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الموارد البشرية توضح خطوات إعادة دعوى «إثبات كيدية التغيب»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد، عن، خطوات إعادة دعوى «إثبات كيدية التغيب»، بعد حفظها.

وزكرت الوزارة أن إعادة فتح ملف الدعوى ممكن عن طريق الدخول إلى حساب المستفيد في الخدمات الإلكترونية، واختيار أيقونة «دعوى عدم الحضور»، ستظهر له أيقونة «إعادة فتح الدعوى».

جاء ذلك ردًا على تساؤل وردها من أحد المستفيدين : «عندي دعوى إثبات كيدية تغيب حفظت ونريد إعادتها لعدم استطاعتي حضور الجلسات (..) فما هي الطريقة المناسبة لذلك؟».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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