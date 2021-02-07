شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إجراء اختبارات «أم القرى» النهائية عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت مصادر من جامعة أم القرى، اليوم الأحد، حقيقة ما تم تداوله حول إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني عن بُعد لجميع المراحل؛ بما فيها مراحل الدراسات العليا.

وأكد مصدر في جامعة أم القرى، إن الإعلان المتداول بين صفوف الطلاب والطالبات قديم ويعود للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام 1442هـ؛ لافتًا إلى أن الجامعة لم تصدر أي قرار يتعلق بالاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني حتى الآن.