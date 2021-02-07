شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المقاول المسؤول بتعويض أصحاب المركبات المتضررة من حفرة طريق الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

علقت أمانة المدينة المنورة اليوم السبت على الفيديو المتداول حول وجود حفرة في طريق الملك خالد " الدائري الثالث " والتي تسببت في الإضرار بمركبات سالكي الطريق .

وأكدت أمانة المدينة المنورة أن المقاول شرع في معالجة موضع الخلل المرصود في الطريق " بطريقة خاطئة " وذلك في تمام العاشرة صباح يوم الجمعة 23 / 6 / 1442 هـ .

وأضافت أمانة المدينة المنورة أن فرق الأمانة وآلياتها قامت على الفور بمعالجة الخلل وتوجيه المقاول لإتباع الإجراء اللازم لحل المشكلة مؤقتاً في الطريق ، كما تم استدعاء المقاول المسؤول وإلزامه بتحمل إصلاح مركبات المتضررين وتعويضهم عن الضرر .

وتابعت الأمانة بأنها ألزمت مقاول المشروع بالتعهد بتنفيذ كافة أعمال صيانة الطريق وتنفيذ السفلتة النهائية وفق المعايير المعتمدة في أعمال الصيانة في الموقع المشار إليه وإنهاء أعمال الطريق في مدة لا تتجاوز 24 ساعة .