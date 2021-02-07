شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: تطبيق حملة "نتعاون مانتهاون" ستنخفض إصابات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري أمراض معدية، على الشهري، أن تطبيق حملة "نتعاون مانتهاون" بشكل صحيح من قبل المواطن والمقيم سينخفض منحنى الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن تطبيق هذه الحملة والتزام الجميع بها سيساعد في خفض الإصابات بكورونا خلال الأسبوعين القادمين.

ولفت إلى أنه يمكن السيطرة على ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا بتطبيق الاجراءات الاحترازية.