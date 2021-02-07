شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تطبيق مخالفات استخدام الكمامة بطريقة غير صحيحة بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): كشف مقطع فيديو، عن الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة خلال جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار كشف مقطع فيديو، عن الجهات الأمنية بمنطقة المدينة المنورة خلال جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق التباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأظهر الفيديو، لحظة قيام رجال الأمن بتطبيق مخالفات استخدام الكمامة بطريقة غير صحيحة في المدينة المنورة، فضلًا عن القيام بالدور التوعوي بطريقة ارتدائها.