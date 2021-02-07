شكرا لمتابعة خبر عن "الحويطي" مُنقذ المُسن من السيول في ضباء يروي تفاصيل الحادث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

سرد المواطن إبراهيم سليم الحويطي اللحظات التي عاشها عندما أقدم على إنقاذ مُسن من السيول في محافظة ضباء بتبوك.

وذكر ، وفقا لـ"العربية"، أنه أثناء مرورهم بالمنطقة وجد سيارة المسن عالقة بين مياه السيول، وكان المسن حينها يجلس فوق سقف السيارة.

وأضاف أنه اتجه نحو المسن وساعد في إنقاذه، مؤكداً أن ما قام به هو مجرد واجب عليه، لافتا إلى أن المسن بصحة جيدة.

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