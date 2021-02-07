شكرا لمتابعة خبر عن ورشة متنقلة لإصلاح أعطال الإسعافات بصحة الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

استطاع رئيس قسم الورشة بإدارة الصيانة العامة بصحة الطائف من تجهيز سيارة لتكون ورشة متنقلة تقوم بإصلاح جميع الأعطال بالمركبات التابعة لصحة الطائف وخاصة سيارات الإسعاف .

واوضح رئيس قسم الورشة سلمان الزايدي ان الورشة المتنقلة تقوم بتغير زيت السيارة وتعبئة الفريون وتغير قطع الغيار وكذلك تحديد الأعطال عن طريق جهاز كشف الأعطال .

وذكر الزايدي انه عند تلقي البلاغ عن عطل لاحد سيارات الإسعاف وتحديد العطل نقوم مباشرة بالتحرك لموقع الإسعاف من اجل اصلاح العطل بشكل سريع.

وأشار الزايدي الى ان الورشة المتنقلة تحتوي على قسم لقطع الغيار الأساسية وكذلك ماطور للهواء وكذلك جهاز كشف الأعطال وكل ما يتعلق بالخدمات الأساسية التي تحتاجها المركبة .

الجدير بالذكر ان الورشة المتنقلة تقوم بخدمة جميع المواقع من مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية حيث تبعد بعض المواقع أكثر من 400كم عن الطائف.