شكرا لمتابعة خبر عن جمعية منازل عسير تؤَمن الدفايات الكهربائية لـ24 أسرة من مستفيديها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

أعلنت جمعية منازل عسير الخيرية عن تأمين عدد من الدفايات الكهربائية وتوزيعها على عدد من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية .

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ "إسماعيل ال بدوي" أن الجمعية قامت بتوفير الدفايات الكهربائية لعدد 24 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية وذلك للوقاية من برد الشتاء ، حيث تأتي هذه الخطوة كتواصل لأعمالها الخيرية التي تقدمها الجمعية للمحتاجين .

ودعا "آل بدوي" أصحاب الأيادي البيضاء وأهل البر والخير للتبرع للجمعية ولو بأقل القليل من أجل دعمها في مواصلة مساعدة الفقراء والمحتاجين .