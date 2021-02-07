الربيعة: واجهنا الصعاب سوياً بتعاوننا فلا نسمح للخطر أن يعود بتهاوننا

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وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس السبت رسالة للمواطنين والمقيمين بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة.

وقال الربيعة:”واجهنا الصعاب سويًا بتعاوننا، فلنحافظ على مكتسباتنا ولا نسمح للخطر أن يعود بتهاوننا، أدعوكم للالتزام بالإجراءات الاحترازية وتذكير غيرنا بها وليكن شعارنا نتعاون ما نتهاون”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 386 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الحالات في المملكة إلى 369961 حالة، وتعافي 283 ليصل عدد المتعافين إلى 361237 حالة، وأن هناك 2327 حالة نشطة حالياً، من بينها 401 حالة حرجة.

Source akhbaar24.argaam

