︎ :
.
وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس السبت رسالة للمواطنين والمقيمين بعد ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة.
وقال الربيعة:”واجهنا الصعاب سويًا بتعاوننا، فلنحافظ على مكتسباتنا ولا نسمح للخطر أن يعود بتهاوننا، أدعوكم للالتزام بالإجراءات الاحترازية وتذكير غيرنا بها وليكن شعارنا نتعاون ما نتهاون”.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل 386 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الحالات في المملكة إلى 369961 حالة، وتعافي 283 ليصل عدد المتعافين إلى 361237 حالة، وأن هناك 2327 حالة نشطة حالياً، من بينها 401 حالة حرجة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة: واجهنا الصعاب سوياً بتعاوننا فلا نسمح للخطر أن يعود بتهاوننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.